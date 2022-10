Primo piano Augusta, Intercultura, presentato con testimonianze il bando 2022-2023: scadenza 10 novembre di

AUGUSTA – Torna il concorso promosso dall’associazione Intercultura, che offre programmi all’estero per giovani studenti per l’anno scolastico 2023-2024. È un’associazione senza scopo di lucro che, grazie al lavoro di oltre cinquemila volontari in tutta Italia, promuove il dialogo interculturale e la pace, attraverso programmi di scambio tra giovani, famiglie e scuole di tutto il mondo. Tra i primi a nascere in Sicilia, il centro locale di Intercultura Augusta è uno dei 159 centri italiani.

Lo scorso 4 ottobre, in occasione della Giornata nazionale della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, i volontari del Centro locale di Augusta hanno incontrato le seconde e le terze classi dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” per presentare il progetto educativo di Intercultura per vivere e studiare all’estero nell’anno scolastico 2023-2024.

Dopo i saluti della docente del “Ruiz”, Rosanna Bellistri che ha ricordato la figura di San Francesco d’Assisi a cui si ispira la giornata del 4 ottobre, la presidente del Centro locale Intercultura di Augusta, Brigida Stano e le volontarie Stefania Anfuso e Cettina Grasso hanno esposto ciò che si ritiene una “preziosa opportunità di crescita che va ben oltre l’imparare una nuova lingua o vivere un semplice anno scolastico all’estero – come si legge nella nota a margine – Infatti il progetto educativo dell’associazione Intercultura aiuta gli studenti a sviluppare le competenze necessarie per comprendere la complessa realtà contemporanea. Intercultura, inoltre, offre la propria esperienza maturata in oltre 65 anni scambi in tutto il mondo, la capacità di selezionare, consigliare e sostenere gli studenti e le loro famiglie, grazie ad una rete di persone, composta da volontari e staff professionale“.

Importanti a questo proposito sono state le testimonianze di due studenti del “Ruiz”, che nello scorso anno hanno vissuto l’esperienza di vita all’estero, Alessandro Monticchio della 5ªBL del Liceo delle Scienze applicate, un anno negli Usa, e Gianmarco Cianci della 5ªBT dell’Istituto tecnico settore Economico, un anno in Colombia; e degli studenti stranieri ospitati quest’anno al “Ruiz”, Natalia Morales, di 4ªAL Liceo Scienze applicate, proveniente dagli Usa e Ian Guarchaji di 3ªQL Liceo quadriennale, dal Guatemala (nella foto di copertina).

Le iscrizioni al concorso, tramite il sito web nazionale di Intercultura, sono aperte dal 1° settembre 2022 al 10 novembre 2022. Per questa edizione, i programmi all’estero sono rivolti a studenti delle scuole superiori nati prioritariamente tra l’1 luglio 2005 e il 31 agosto 2008. Sono disponibili oltre 50 destinazioni e centinaia di borse di studio, assegnate in base a criteri economici e di merito. Ai programmi di Intercultura possono iscriversi anche i figli dei dipendenti della pubblica amministrazione interessati alle borse di studio del Programma Itaca di Inps. Inoltre i volontari della Sicilia e del sud della Calabria metteranno a disposizione una borsa di studio parziale del valore di 2.600 euro per studenti meritevoli (con Isee fino a 24.000 euro) iscritti al concorso di Intercultura nei centri locali siciliani e calabresi, compresa Augusta.

“Con le borse di studio messe a disposizione Intercultura mira ad abbattere i limiti di carattere economico che possono rappresentare una barriera di accesso a questa bella opportunità per tanti giovani – ha affermato la presidente del Centro locale Intercultura di Augusta, Brigida Stano – Siamo convinti che vivere un’esperienza di studio all’estero sia una ricchezza che va incoraggiata e preservata, se vogliamo contribuire a costruire un mondo più giusto e più sostenibile“.

La presentazione del bando di concorso di Intercultura è in programma anche al Liceo “Megara” di Augusta, al Liceo “Gorgia Vittorini” e all’Istituto “Nervi Alaimo” di Lentini.