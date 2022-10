Primo piano Augusta, Erasmus day per il “Costa” di

AUGUSTA – Giornata di festa ieri per l’istituto comprensivo “Domenico Costa”, che aderisce agli Erasmus days in corso in diverse sedi europee per tre giornate e fino a domani. Si tratta della sesta edizione dedicata all’Anno europeo della gioventù degli Erasmus days, la più diffusa iniziativa continentale dedicata al programma Erasmus+, l’opportunità di mobilità studentesca dell’Ue.

La mattina di attività è iniziata con gli alunni della scuola primaria, nei locali della scuola, che si sono cimentati nei “giochi dei nonni“. Nel frattempo, gli alunni della scuola secondaria hanno incontrato studenti delle superiori, i quali hanno raccontato la propria esperienza Erasmus.

Gli eventi hanno avuto seguito pomeridiano nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato”. Ad aprire i lavori la neo dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo, che raccoglie l’eredità di un’iniziativa ben avviata con il predecessore Michele Accolla. Quindi la docente Angela Furnari, referente del progetto Erasmus+ per l’istituto, e l’insegnante Lucia Cacciaguerra hanno esposto i programmi avvalendosi delle testimonianze degli alunni rientrati dall’estero.

Spazio anche all’intrattenimento, con l’alunna Veronica Madonia che ha accompagnato al pianoforte Chloè Fareri, Giulia Grasso e Antonio Gulino i quali hanno letto alcune ninne nanne scritte da loro, in linea con il tema che affonda le radici nell’infanzia. Pure i genitori hanno avuto modo di raccontare come hanno vissuto il proprio rapporto a distanza con l’esperienza formativa dei figli, tra cui la mamma Daniela Triberio ha voluto condividere emozioni e apprensioni.

È intervenuta la docente Roberta Romeo sul tema “Tracciamo oggi la strada…”, progetto formativo indirizzato ai docenti dei tre cicli di istruzione e al personale amministrativo, “mirante all’acquisizione delle competenze in lingua e alla conoscenza di nuove metodologie, in un’ottica d’insegnamento sempre più in linea con gli standard europei“.

La presentazione del programma di mobilità, con testimonianze dal mondo dell’infanzia, è stata curata dalle insegnanti Dora Nicoletti e Ylenia Fazio. A chiudere i lavori la dirigente Lombardo sulle prospettive future del progetto Erasmus+.