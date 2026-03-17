Primo piano Augusta, interventi su 145 alberi: indagine di mercato per taglio e potatura di

AUGUSTA – Il Comune ha avviato una nuova indagine di mercato per l’affidamento del servizio di taglio e potatura degli alberi sul territorio comunale, con interventi programmati nelle aree maggiormente frequentate, come parchi, piazze e zone limitrofe a edifici scolastici e uffici comunali.

L’intervento complessivo prevede la potatura di 137 alberi, di cui 31 ai giardini pubblici e 23 palme ad alto fusto in piazza Unità d’Italia, oltre ad altri esemplari distribuiti in vari punti del territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza, decoro e corretta manutenzione del verde pubblico.

Secondo quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all’avviso, per potatura si intende “l’insieme degli interventi di taglio dei rami secchi, pericolanti o in eccesso, finalizzati a mantenere l’equilibrio vegetativo della pianta, garantirne la stabilità e prevenire situazioni di pericolo”. Si tratta dunque di operazioni mirate non solo al decoro, ma anche alla sicurezza pubblica.

Accanto agli interventi di manutenzione ordinaria, è previsto anche il taglio di 8 alberi, in prevalenza al cosiddetto “Campo Bianco”, alla Borgata, dove saranno rimossi 5 alberi secchi a basso fusto, oltre a 3 interventi nei giardini pubblici riguardanti un tronco inclinato, un albero secco e un tronco già abbattuto.

La documentazione chiarisce anche il significato degli interventi di abbattimento o taglio, definiti come “operazioni di rimozione completa della pianta, comprese le parti aeree e, ove previsto, del ceppo, necessarie nei casi di piante morte, pericolanti o compromesse sotto il profilo statico e fitosanitario”.

L’indagine di mercato rappresenta il passaggio preliminare per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto del servizio.

Sul piano economico, l’importo massimo del servizio è fissato in 30mila euro oltre Iva al 22 per cento, comprensivo anche dei costi della sicurezza per i rischi specifici, che restano a carico dell’operatore economico e si intendono inclusi nella base di gara. Per quanto riguarda i tempi, il servizio dovrà essere completato entro 30 giorni lavorativi dalla data di affidamento. In caso di ritardo, è prevista una penale di 100 euro per ogni giorno oltre il termine fissato, a garanzia del rispetto dei tempi e della tempestiva messa in sicurezza delle alberature.

(Foto di copertina: repertorio)