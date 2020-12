Primo piano Augusta, inviati “speciali” del Fai, progetto di inclusione per cinque studenti del Ruiz di

AUGUSTA – Giovani, patrimonio culturale, comunicazione per tutti: questi gli aspetti sapientemente coniugati dalla delegazione Fai (Fondo ambiente italiano) di Siracusa e dall’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” di Augusta nell’elaborazione del progetto “Inviati speciali: gli studenti raccontano il Natale”, rivolto all’inclusione.

La realtà della fondazione Fai, infatti, è, da sempre, particolarmente attenta a stimolare, soprattutto nei giovani, il senso di appartenenza alla comunità cittadina oltre che sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico e culturale del Bel Paese.

Così gli inviati speciali del “Ruiz”, che hanno fornito la voce per il videoclip finale, sono stati Piero Calabrò e Sofia Di Grande di 1ªBF, Jason Finocchio di 2ªAF, Aurora Prestigiacomo di 3ªAT e Marco Romeo di 3ªAM, che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo per augurare in modo diverso un Santo Natale a tutta la cittadinanza, sottolineando come il tratto più significativo della cultura sta proprio nella sua dimensione trasmissiva e generativa.

Il videoclip offre un “itinerario” della Natività articolato in opere e dipinti delle chiese nel centro storico di Augusta. Grazie alla sinergia tra il Fai e l’Istituto, gli studenti coinvolti sono riusciti a implementare anche lo sviluppo di competenze nell’ambito della comunicazione, attraverso l’individuazione di strategie utili a compensare le criticità emerse a causa del distanziamento sociale. Il tutto all’insegna di una metodologia di lavoro coinvolgente e inclusiva.

Inclusione, infatti, è stata la parole d’ordine nelle tappe di elaborazione del progetto, per il quale è stato fondamentale il contributo del dipartimento di Sostegno del “Ruiz” nelle figure dei docenti Matilde Magnano, anima dell’iniziativa, Giuseppe Costa, Claudia Naro e Natalia Russitto.

“Un ringraziamento particolare va dunque al Fai di Siracusa, nella persona del capo delegazione Sergio Cilea, per aver promosso l’iniziativa, all’assessore alla cultura Giuseppe Carrabino per i preziosi suggerimenti, e alla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, da sempre fautrice di progetti rivolti all’integrazione – si legge nella nota della scuola – Il “Ruiz” è infatti una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possono realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Tanti i percorsi di inclusione intrapresi in questi ultimi anni come il Baskin, il Progetto Euro, Cuochi senza fuochi, il Laboratorio del fare e il Cineforum“.