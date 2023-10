Primo piano Augusta, Kiwanis club, è Giuseppe Russo il nuovo presidente di

AUGUSTA – Tradizionale “passaggio della campana” al Kiwanis club Augusta, nella serata di sabato 14 ottobre in un noto locale cittadino, tra il presidente uscente Renato Giummo e il nuovo presidente per l’anno sociale 2023-24 Giuseppe Russo.

All’evento, curato dalla cerimoniera Emilena Iacieri, oltre al sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, hanno presenziato quali autorità del club di servizio: il luogotenente governatore della divisione 3 Sicilia Sud-est Giovanni Occhipinti, l’immediato past governatore del distretto Kiwanis Italia-San Marino Salvatore Chianello, altri officer distrettuali, i past luogotenenti di divisione Domenico Morello, Gaetano Paolo Russotto, Ciro Messina e il già citato Renato Giummo.

Presenti altresì la presidente nazionale dell’Unicef Carmela Pace, l’avvocata Silvia Rita Feccia garante per l’Infanzia presso il Comune di Augusta, per la “Unitre” Augusta il presidente Salvatore Cannavà e la vicepresidente Anna Lucia Daniele, la presidente della sezione locale di “Italia nostra” Jessica Di Venuta, rappresentanti degli altri club service cittadini Lions, Rotary, Inner Wheel, della Fidapa, e di altri club Kiwanis della divisione 3 Sicilia Sud-est.

Nel corso della serata ha aperto l’anno sociale anche il Kiwanis club Priolo-Melilli, costituito due anni fa con sponsor il club di Augusta e presieduto da allora da Sebastiano Gulino.

Il presidente uscente Giummo ha ricordato con visibile emozione i momenti salienti dell’anno sociale, soffermandosi su alcune specifiche iniziative in favore dei bambini sviluppate sul territorio e il significativo conseguimento del riconoscimento di miglior club Kiwanis italiano rilasciato alla recente convention distrettuale.

A seguire, il sindaco di Augusta Di Mare ha porto il suo saluto augurale anche ai soci del giovane club del territorio contiguo ad Augusta, ribadendo la vicinanza dell’amministrazione comunale alle iniziative del Kiwanis nel settore della solidarietà e della divulgazione di temi per la gioventù e la comunità.

Quindi è toccato al nuovo presidente del club Russo, che sarà assistito dal segretario Michele Purgino, esporre i diversi progetti programmati in favore dei bambini. Ha evidenziato l’importanza di quello a livello nazionale con l’Unicef nel settore delle vaccinazioni dei bambini in aree di emergenza sanitaria, attività confermata dalla presidente di Unicef Italia, la siracusana Pace.

Nel corso della cerimonia, il past presidente del Kiwanis cittadino, Gaetano Paolo Russotto e il consigliere, già segretario, Antonello Forestiere hanno ricevuto dal luogotenente governatore kiwaniano Giovanni Occhipinti il diploma e il patch, subito apposto al labaro, di “Club distinto” per i risultati del loro anno sociale.

È stato quindi nominato socio onorario del Kiwanis club Augusta lo psicologo Francesco Cannavà, “per le meritorie attività divulgative e informative scientifiche in favore della gioventù, organizzate anche a livello distrettuale“, come si legge in una nota del club.

Ha chiuso i lavori il luogotenente governatore Occhipinti, che ha rivolto parole di elogio al club di Augusta “per le particolari attività svolte in favore dei bambini e per la meritoria partecipazione ed attenzione dei soci alle attività sociali“.