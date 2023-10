Primo piano Miss Mondo Italia 2024, due augustane in semifinale nazionale di

AUGUSTA – Due giovani bellezze augustane sono state elette, ieri a Palazzo Biscari a Catania, semifinaliste nazionali del concorso Miss Mondo Italia 2024, il concorso di bellezza nazionale che mette in palio fascia, corona e il diritto di rappresentare l’Italia alla finale internazionale dello storico Miss World.

Su oltre trenta miss selezionate in Sicilia, sono risultate vincitrici della fascia Rachele Siena, 19enne matricola del corso di laurea in Ostetricia nell’ateneo di Catania, ed Elena Impellizzeri, 25enne con il progetto di aprire una ludoteca ad Augusta. Insieme a loro, la diciottenne catanese Maria Grazia Licciardello.

L’evento di Palazzo Biscari è stato presentato da Naima Di Mari, mentre art director è stato Tiberio Cantafia. Ospite e madrina della serata Carolina Trombatore, Miss Mondo Sicilia 2023.

Le centoventi semifinaliste nazionali si raduneranno in primavera a Gallipoli, in Puglia, dove verranno selezionate le top 50 per la finalissima di Miss Mondo Italia.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Rachele Siena ed Elena Impellizzeri, alla selezione provinciale svolta a settembre)