Primo piano Augusta, dal Rotary pannelli informativi bilingue per raccontare le chiese storiche della città di

AUGUSTA – Quattordici pannelli informativi bilingue pensati come un sistema unitario, riconoscibile e durevole per raccontare la città attraverso i luoghi simbolo rappresentati dalle chiese. È il progetto “Una tabella per ogni chiesa”, promosso dallo storico Rotary club Augusta e realizzato in parte grazie alla sovvenzione distrettuale della Fondazione del Rotary International, nell’ambito dell’anno sociale guidato dal governatore distrettuale Sergio Malizia.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

“Sono più che semplici tabelloni turistici – ha riferito il presidente del club service cittadino, Fabrizio Romano, in occasione della prima inaugurazione nello scorso 29 aprile – si tratta di veri e propri arredi urbani che dureranno nel tempo, concepiti per offrire contenuti immediati, alcuni frutto di studi recenti, sul nostro splendido patrimonio monumentale religioso“.

Il progetto, curato dal Rotary club Augusta con il coordinamento della commissione di club presieduta da Concetta Messina, insieme ai past presidenti Francesco Messina e Pietro Forestiere, prevede infatti un sistema di pannelli in policarbonato trasparente, resistenti ai raggi UV, su strutture in acciaio zincato, dedicate ad alcuni dei principali edifici di culto, con testi in italiano e inglese, pensati per accompagnare cittadini, studenti, visitatori e turisti nella conoscenza del patrimonio storico, artistico e religioso augustano.

La prima installazione, dedicata alla chiesa di San Giuseppe, è stata inaugurata mercoledì 29 aprile, nel cuore del centro storico, ormai in prossimità della tradizionale festa di San Giuseppe “’a spiga”. In quell’occasione si è svolta la cerimonia di scopertura del pannello, affidata al sindaco Giuseppe Di Mare e al presidente del club service Fabrizio Romano, seguita dalla benedizione impartita dall’arciprete don Alfio Scapellato (vedi foto di copertina).

Alla presentazione, oltre a una rappresentanza dei club Rotary, Rotaract e Interact cittadini (vedi foto all’interno), hanno preso parte anche l’assessore Tania Patania, il governatore della confraternita di San Giuseppe Concetto Lombardo, il presidente e la segretaria della Società augustana di storia patria Salvatore Romano e Carmela Mendola, che per il progetto rotariano hanno curato la redazione dei testi, poi tradotti in inglese dalla rotaractiana Sofia Romano e dalla docente Barbara Belfiore, il grafico Attilio Patania, che ne ha curato la realizzazione grafica.

Non semplici supporti divulgativi, dunque, ma un vero sistema di arredo informativo urbano, pensato per coniugare funzione, riconoscibilità e durata.

Ed è proprio questa la cifra del progetto promosso dal Rotary club Augusta: trasformare la valorizzazione culturale in uno strumento concreto, permanente e accessibile, capace di restituire ordine, identità e memoria ai luoghi della città.