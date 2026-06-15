Primo piano Lions club Augusta, Antonella Baffo nuova presidente dopo Pitruzzello di

AUGUSTA – Il Lions club Augusta host ha celebrato nei giorni scorsi l’annuale “passaggio di campana”, cioè l’avvicendamento alla guida del sodalizio, tra il presidente uscente Salvatore Pitruzzello e la nuova presidente Antonella Baffo.

Alla cerimonia tenuta nella sala di una nota struttura locale, hanno partecipato numerosi dirigenti lionistici del Distretto 108 Yb Sicilia: la presidente della Zona 19 Rossella Marchese, il presidente della 7ª Circoscrizione Fabio Gaudioso, il past governatore distrettuale Franco Cirillo, il past governatore e ambassador of good will Salvatore Giacona, il primo vice governatore Antonio Bellia e il governatore eletto Walter Buscema. Sono stati inoltre trasmessi i saluti del governatore in carica Diego Taviano e del past governatore Mario Palmisciano.

Nel suo intervento di chiusura d’anno sociale, l’ingegnere Pitruzzello ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, ricordando l’impegno del club cittadino in attività di servizio rivolte alla comunità, con “particolare attenzione alle fragilità, alla prevenzione sanitaria e alla promozione culturale“. Ha ringraziato i soci “per il sostegno e la collaborazione“, sottolineando “il valore del lavoro di squadra che ha caratterizzato l’intero anno sociale“.

Tra le iniziative ricordate, particolare rilievo ha avuto l’adesione al progetto distrettuale “Ti dono una parrucca”, che ha visto promotori anche i giovani del Leo club Augusta, finalizzato a fornire protesi capillari alle pazienti oncologiche che subiscono la perdita dei capelli a causa della chemioterapia. Nel corso della cerimonia, il presidente uscente Pitruzzello ha consegnato attestati di merito a Francesco Greco di Siracusa e a Eva Lopresti di Francofonte, per aver fatto da testimonial del progetto donando le proprie trecce.

La nuova presidente Antonella Baffo, avvocata, ha espresso l’intenzione di “proseguire nel solco tracciato, rafforzando ulteriormente la presenza” del Lions club Augusta host nel territorio e promuovendo iniziative “in linea con le priorità distrettuali e internazionali“. Il club di servizio conferma così il proprio “impegno nel servizio alla comunità, rinnovando la volontà di contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio attraverso progetti concreti e condivisi“.