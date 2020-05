Primo piano Augusta, la “Fase 1” dell’emergenza Covid immortalata negli scatti del presidente di Apf di

AUGUSTA – “Augusta… al tempo del Covid-19“, è il titolo di un video che mostra in sequenza gli scatti fotografici di Romolo Maddaleni su quella che si potrebbe adesso definire la “Fase 1” dell’emergenza Coronavirus. L’autore è presidente della storica associazione di fotoamatori augustani, “Augusta photo freelance“, reduce dalle iniziative celebrative per il decennale di fine 2019.

In una mattina di metà marzo, nel centro storico ove risiede, ritrae la desolazione dell’Isola quale impatto dei primi provvedimenti governativi di contrasto alla diffusione della pandemia sulla quotidianità, dei cittadini e delle attività commerciali. Le foto in bianco e nero, la musica serrata e il montaggio in poco più di 3 minuti riescono indubbiamente a trasmettere la tristezza che egli stesso afferma di aver provato nell’immortalare la sua città, divenuta d’un tratto surreale.

“Il silenzio assordante, il vociare, il suono delle ambulanze che si percepiscono in sottofondo completano il video rendendolo “un documento storico” da custodire – ci riferisce Maddaleni – Questo virus, che ci ha consegnato alle nostre case, che ci ha costretto a barricarci, ad isolarci, confinandoci in spazi chiusi, dovrà farci riflettere. Da queste riflessioni, che forse non eravamo più abituati a fare, dovrà necessariamente venire fuori un mondo diverso, un mondo migliore“.

Il presidente di Apf lascia così una personale testimonianza di ciò che le generazioni augustane del dopoguerra hanno dovuto vivere per la prima volta, su tutto le forti limitazioni agli spostamenti da casa, allentate solo dal 4 maggio, nell’ambito di una nuova fase di provvedimenti di caute aperture.

Ecco qui di seguito il video dal canale Youtube di “Augusta photo freelance”.