Primo piano Augusta, la filosofia scende in piazza: un successo il “festival nazionale” di Nuova Acropoli di

AUGUSTA – La centralissima piazza D’Astorga, nello scorso sabato, è stata animata dal Festival nazionale della filosofia attiva, promosso da “Nuova Acropoli” filiale di Augusta, per una gioiosa serata che ha reso protagonisti sia gli adulti che i più piccoli.

Coinvolgenti le attività e i giochi proposti, come il “Grande gioco dell’oca filosofico”, il “Libro delle impressioni”, la “Ruota delle virtù”, attraverso un percorso di “Scopri, gioca, pensa”, attraverso cui i partecipanti hanno avuto occasione di conoscere più da vicino la filosofia attiva. Non sono mancati i momenti di condivisione e di riflessione che contraddistinguono gli eventi promossi da “Nuova Acropoli”.

Non è mancata la buona musica, assicurata dallo storico gruppo jazz dei “Feet Jumping“, che vede Alessandro Strano al piano, Enzo Amato per la melodica, Marco Moschitto al basso e Antonio Lanzirotti alla batteria.

“Le nostre iniziative sono finalizzate a mostrare quanto la filosofia possa essere pratica, vicina alla gente, offrendoci nuove chiavi di lettura per affrontare la vita quotidiana“, afferma a margine dell’evento la presidente della filiale cittadina di “Nuova Acropoli”, Rosaria Borzì.

Particolarmente nutrito è il programma di iniziative del sodalizio nelle prossime settimane: la presentazione del nuovo corso di filosofia attiva, fissato per mercoledì 29 ottobre alle ore 19 nella sede associativa di viale Italia 262; la Giornata mondiale della filosofia prevista per sabato 22 novembre nell’auditorium comunale “Liggeri” di palazzo San Biagio.