Primo piano Augusta, la movida di piazza Mercato in un “salotto” pronto ad accogliere il 2024 di

AUGUSTA – Si è rivitalizzata poco più di un mese fa piazza Mercato, antica sede del mercato del pesce, un fenomeno che coincide con il trasloco della movida targata “Sud cafè” da Brucoli all’Isola. E anche in queste festività natalizie, la proprietà del “Sud in the city“, locale insistente sulla piazza, si è fatta carico di conferire un aspetto più elegante e confortevole alla piazza, dall’albero di Natale alle luminarie, preparandosi ad accogliere il nuovo anno.

“Si chiama “Sud in the city” – ricorda il titolare Luca Baffo – perché è il nostro rifugio invernale, come i pescatori che devono tirare la barca in secca, noi ci ritiriamo in centro nella splendida piazza Mercato, che poi è un luogo storicamente legato alla marineria, alla vendita del pescato“.

“Per noi piazza Mercato è un salotto – sottolinea Baffo – un punto che deve diventare un ritrovo e che potrebbe essere un contenitore culturale di assoluto rilievo. Noi ci mettiamo il nostro, ripartendo da una pulizia straordinaria e addobbando l’area, come agli inizi provvedemmo al ripristino dei banchi in marmo“.

In linea con la gestione dei locali del brand “Sud”, ogni anno vengono apportate al locale delle novità. Spazi interni con colori più tenui e spazi esterni con confortevoli divanetti e un piano a disposizione di professionisti o amatori che intendono deliziare gli astanti. “Ci siamo integrati ancor di più nel salotto di piazza Mercato“, chiosa Baffo.

Proprio dal piano inizia la nuova settimana invernale del “Sud in the city”, con il martedì (dalle ore 18,30) che si fonda sulle note di pianisti quali Gaetano Volpe e Carmelo Di Grande. Mercoledì ricorre la voce di Massimo Suma, giovedì l’aperitivo con il dj Gabriele Lissa, il venerdì è di Mario Man protagonista di serate extra come la storica “Christmas in love” della notte di Natale o il “Love love party” di sabato 30 dicembre. Quindi, nei weekend ordinari, il sabato è dedicato agli anni ’90 e non solo, mentre la domenica è per il classico “Aperitivo italiano”. “Cerchiamo di far uscire da casa anche gli amici con qualche anno in più, per gli over 30 insomma“, puntualizza Luca Baffo.

Il “salotto” di piazza Mercato è pronto, quindi, per la notte di San Silvestro con un evento speciale che sa di reunion per intere generazioni di augustani: “L’abbiamo chiamato “Capodanno d’Italia“, perché è una festa che, come sempre, porta amiche e amici che provengono da tutta Italia. Inoltre il mood musicale è molto italiano“.

E quest’anno nella vicina piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici, il Comune ha fissato il concerto-evento di Capodanno con Paolo Belli e la sua Big Band, seguito dal dj set con i protagonisti dell’emittente catanese Radio studio centrale. “Il “salotto” di piazza Mercato – annuncia Baffo al riguardo – vuol porsi come un privé per il grande Capodanno di piazza Castello: un posto confortevole, riscaldato, coperto, a pochi passi dall’evento, potendo fare la spola tra le due piazze“.

ARTICOLO PUBBLIRED