Primo piano L’augustano Luigi Tabita direttore artistico a Troina del “Mythos festival” e della stagione teatrale di

AUGUSTA – L’attore Luigi Tabita (nella foto di repertorio in copertina) è stato nominato direttore artistico del “Mythos Troina festival”, manifestazione teatrale sul mito classico e contemporaneo, giunta alla quarta edizione nel piccolo comune montano dell’Ennese e patrocinata dall’Inda di Siracusa.

La delibera del sindaco di Troina, Alfio Giachino, conferisce l’incarico all’attore augustano per il triennio 2024-2026, affidandogli anche la direzione artistica della stagione teatrale del Teatro comunale di Troina.

“Ringrazio il sindaco per questa nomina – dichiara Tabita – Mi metterò subito al lavoro per onorare al meglio questo mio incarico. Troina è un borgo straordinario. Il mio obiettivo è di far crescere l’attenzione verso questo luogo magico in modo che possa diventare un punto di riferimento per le migliori compagnie del panorama teatrale nazionale e internazionale, trasformando la città di Troina in un laboratorio creativo vivo, dove confrontarsi, relazionarsi e sperimentare. Una novella Avignone! Le scelte programmatiche avranno al centro il tema del Mito declinato nelle sue innumerevoli forme, guardando favorevolmente alla contaminazione dei linguaggi“.

“Ringraziamo Luigi Tabita per la sua disponibilità e il suo impegno profuso verso la valorizzazione delle nostre rappresentazioni teatrali già sperimentate e da sperimentare – sottolinea il sindaco Giachino – Il suo curriculum e la sua indiscutibile competenza saranno per noi nuovo stimolo e insieme a lui lavoreremo per offrire un prodotto sempre più di maggiore livello“.

Diplomato alla scuola d’arte drammatica “Umberto Spadaro” del Teatro Stabile di Catania, Luigi Tabita lavora da vent’anni nei più prestigiosi teatri d’Italia, dal Piccolo Teatro di Milano al Teatro antico di Pompei, spaziando dalla commedia alla tragedia al teatro di ricerca, sino alla commedia musicale. Interprete eclettico e vincitore di numerosi premi nazionali (premio Gassman e premio Enriquez), è stato direttore artistico di manifestazioni culturali e di impegno civile, quale il “Giacinto festival – nature Lgbt+” di Noto che lo scorso agosto ha visto la sua nona edizione, nonché coordinatore nazionale degli attori affiliati al sindacato Slc Cgil e consulente artistico per alcuni teatri.

Nella sua carriera, ha lavorato con pietre miliari come Mario Scaccia, Irene Papas, Carlo Croccolo, ma anche con Giulia Lazzarini, Vetrano-Randisi, Federico Tiezzi, Massimo Ranieri e Lina Sastri. A maggio è stato tra i protagonisti di “Medea” al Teatro greco di Siracusa, in queste settimane è in tournée da protagonista con Lucia Lavia della messa in scena tratta dall’opera del premio Nobel Vargas Llosa, “Appuntamento a Londra“.