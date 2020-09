Primo piano Augusta, lettera anonima all’assessore designato Seby Pustizzi: “Prendi le distanze da Carrubba” di

AUGUSTA – Una lettera anonima regolarmente affrancata è stata indirizzata e recapitata all’ufficio dove lavora Seby Pustizzi, assessore designato della coalizione a sostegno del candidato sindaco Massimo Carrubba. Nel testo l’ignoto autore “inviterebbe” il consulente finanziario a “prendere le distanze” dall’ex sindaco attualmente in piena campagna elettorale, “consigliandogli” di “pensare” alla propria famiglia.

“Non nascondo che mi ha scosso – ci riferisce Pustizzi – Spero sia una bravata, un caso isolato, ma mi dà ancora più forza“.

Seby Pustizzi (nella foto in copertina di un recente comizio, secondo da sinistra) ha rinvenuto la missiva nella cassetta postale dell’ufficio ieri, al rientro dalla pausa pranzo. Ha quindi immediatamente portato e consegnato la lettera al locale commissariato di pubblica sicurezza, fornendo tutte le informazioni necessarie alla Digos, per la trasmissione alla Procura aretusea.

“Dei miserabili, trincerandosi dietro l’anonimato e dunque vili, lo invitavano a prendere le distanze da me consigliandogli addirittura di pensare alla sua famiglia – ha affermato stamani il candidato sindaco Massimo Carrubba sulla propria pagina social, rendendo noto l’episodio – Inutile sottolineare che hanno ottenuto esattamente l’effetto contrario. Esprimo vicinanza e solidarietà a Seby ed alla sua cara famiglia e mi spiace davvero se la serenità dei suoi cari sia stata turbata. Valuto questo episodio un brutto segnale per la comunità e soprattutto per i giovani che si avvicinano con passione alla vita pubblica della Città“.

Sono numerosi e politicamente trasversali gli attestati di stima e solidarietà sui social network.