Primo piano Augusta, liceali del “Megara” sul podio del concorso provinciale sui siti dell’immaginario storico di

AUGUSTA – Le studentesse del Liceo classico “Megara”, Swami D’Amico e Giulia Grasso (3ªA), Marta Micari (4ªA) e Vittoria Purgino (5ªB dello scorso anno scolastico), si sono classificate al 3° posto nella sezione artistico-multimediale della quinta edizione del concorso “Conoscere per amare e difendere” con il video dal titolo Megara Hyblaea: un bene comune da valorizzare e tutelare.

Il concorso è stato bandito dalla Consulta provinciale degli studenti in collaborazione con il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e l’Ufficio scolastico provinciale. Con il tema “La Sicilia – I siti dell’immaginario storico”, mirava a far riscoprire e indagare beni, percorsi artistici e luoghi non necessariamente noti del territorio della provincia di Siracusa per una sua più consapevole fruizione e per un rafforzamento della coscienza storico-artistica dei giovani.

Il filmato contiene le riprese di una coreografia eseguita dalle studentesse in mezzo agli scavi archeologici di Megara Hyblaea, antica colonia greca nell’attuale territorio di Augusta, sotto la guida della docente di scienze naturali Jessica Di Venuta, ed è stato realizzato in sinergia con la sezione locale dell’associazione “Italia Nostra” presieduta dalla stessa Di Venuta.

Gli studenti rappresentanti del Liceo “Megara” in seno alla Consulta provinciale degli studenti, Giaele Iurianello (4ªCS) e Lorenzo Passanisi (5ªAS) hanno ritirato il premio a nome della scuola durante la cerimonia di premiazione, svoltasi il 18 novembre nell’auditorium del Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa.

La dirigente scolastica Fabrizia Ferrante commenta: “Questo successo dimostra la creatività e la sensibilità delle nostre giovani generazioni verso il patrimonio storico e artistico del territorio aretuseo. Ringrazio la prof.ssa Jessica Di Venuta, che con la sua supervisione ha reso possibile questa pregevole opera“.