Primo piano Augusta, lockdown regionale, panificio aperto il 25 aprile: sanzionato il proprietario di

AUGUSTA – Un panificio-rivendita di generi alimentari ad Augusta risultato aperto nella giornata festiva del 25 aprile, è stato oggetto di sanzioni per violazione della più recente ordinanza del presidente della Regione siciliana, la numero 17 del 18 aprile, sulle misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

I carabinieri della locale compagnia hanno multato il proprietario. Gli è stata contestata la violazione dell’articolo 7 del provvedimento regionale, che dispone la “chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio“, consentendo l’apertura nei festivi alla sola “eccezione per le farmacie e per le edicole” e le consegne a domicilio di prodotti alimentari e combustibili per uso domestico.

L’attività è stata immediatamente chiusa dai carabinieri che, oltre alla multa, hanno avanzato alla Prefettura di Siracusa proposta di sanzione accessoria di sospensione dell’attività commerciale, che se sarà irrogata decorrerà dalla fine del “lockdown”.

