Primo piano Augusta, blocco anti-Coronavirus, attività motoria lontano da casa costa cara a un’augustana di

AUGUSTA – Una sanzione amministrativa pari a 400 euro per aver svolto, secondo quanto reso noto dai carabinieri, “attività fisica in zona distante diversi chilometri dalla sua abitazione”. Destinataria della multa, elevata dai militari nel weekend festivo, una donna augustana.

Il quadro normativo delle misure di contenimento sanitario per il Covid-19, a seguito della sovrapposizione di decreti governativi nazionali e ordinanze regionali, proprio sull’attività motoria non è di facile interpretazione.

L’ordinanza del presidente della Regione siciliana emanata il 18 aprile, più stringente rispetto al precedente Dpcm, ha fatto cadere il divieto regionale sulla “corsetta“, purché vicino alla propria abitazione, come era già avvenuto con l’apertura sulla “passeggiata“, sempre in prossimità della propria casa. Ma, almeno fino all’entrata in vigore del nuovissimo Dpcm sulla “Fase 2“, l’attività motoria in Sicilia alle persone normodotate non è stata in alcun caso consentita lontano dalla propria abitazione.

