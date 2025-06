Primo piano Augusta, l’Unitre chiude il 27° anno accademico di

AUGUSTA – Un clima estivo ha fatto da cornice alla cerimonia di chiusura dell’anno ‘accademico’ 2024-2025 dell’Unitre di Augusta, il ventisettesimo. L’evento si è tenuto, lo scorso giovedì 5 giugno, nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”.

La sede scolastica di via Catania ha ospitato per l’occasione anche una mostra di opere realizzate nei laboratori di fotografia e di disegno e pittura: gli scatti e i disegni dei soci-corsisti hanno impreziosito le scalinate laterali della sala.

Ad aprire ufficialmente la cerimonia è stato il presidente Salvo Cannavà, che ha dato il benvenuto a soci, ospiti e amici dell’Unitre. Sono seguiti i saluti del referente regionale del sodalizio culturale Enzo Cavallo e delle autorità cittadine, quali il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore alla cultura Pino Carrabino, più volte ‘docente’ per i soci Unitre, e il presidente del consiglio comunale Marco Stella.

La vicepresidente dell’Unitre locale e responsabile dei corsi, Anna Lucia Daniele, ha poi illustrato i trentuno incontri culturali svolti nel corso dell’anno sociale, sottolineando il grande entusiasmo con cui i corsisti, non solo della terza età, hanno partecipato al corposo programma proposto. Tra le materie trattate: letteratura, filosofia, economia, psicologia, medicina, geologia, storia, arte, musica, cultura locale.

Ringraziamenti sono stati rivolti a tutti i ‘docenti’ relatori, molti dei quali presenti in sala, al comitato tecnico-scientifico composto da Giovanna Fraterrigo, Giuseppe Caramagno e Salvo Cannavà, nonché ai collaboratori Pina Daniele e Carmelo Addia per il loro impegno nella gestione tecnica e organizzativa.

È stato poi proprio Carmelo Addia, in qualità di segretario Unitre e responsabile dei laboratori, a illustrare nel dettaglio l’attività laboratoriale dell’associazione. In particolare, menzionati: il laboratorio di Cultura, Umanità e Solidarietà “Conversazioni al circolo sociale Unitre” condotto dal presidente emerito Giuseppe Caramagno; il laboratorio di Burraco, coordinato da Roberto Triberio e Carmelo Di Grande, con premiazione dei vincitori dell’anno e del torneo finale; il laboratorio Salute dedicato alla ginnastica dolce, proposto dall’associazione di clownterapia “Il sorriso che vorrei” con Sonia Salamone e le volontarie guidate dal presidente Mauro Cacace; il laboratorio di Fotografia, in collaborazione con Augusta photo freelance (Apf), che ha premiato Rosaria Ginetti per la foto che meglio ha rappresentato lo spirito della Pasqua, secondo il presidente Apf, Romolo Maddaleni; il laboratorio di Disegno e Pittura, tornato sotto la guida della docente Tanja Ghirlanda dopo dodici anni di assenza; il laboratorio di Musica e Canto diretto dal maestro Sebastiano Passanisi; il laboratorio Tecnologico “Scopriamo il computer” curato dal consigliere Unitre, Salvatore Ponzio; i laboratori Salute curati con l’esperienza e la supervisione di Salvo Cannavà; il laboratorio Tecnologico per la realizzazione di oggetti con stampante 3D, guidato da Emanuele Donzella insieme al padre Gaetano.

Con la conclusione ufficiale delle lezioni in aula, l’Unitre non interrompe le proprie attività, giacché sono in programma per l’estate nuovi momenti di incontro al “Circolo sociale”.