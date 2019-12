Primo piano Augusta, lutto cittadino per la morte della consigliera Irene Sauro. Funerali domani a Leonforte di

AUGUSTA – Lutto cittadino e bandiere a mezz’asta oggi ad Augusta. La città è ancora sferzata da venti di burrasca, che non hanno però spazzato via l’angoscia per la tragica scomparsa di Irene Sauro, consigliere comunale quarantenne, vittima nella notte tra sabato e domenica di un incidente stradale sull’autostrada Catania-Siracusa, mentre tornava a casa insieme al compagno augustano, rimasto ferito.

Si sono susseguiti nelle ultime ventiquattr’ore i messaggi di cordoglio sui social network di cittadini e in particolare dei suoi colleghi consiglieri comunali, oltre che del sindaco, che ieri ha subito annunciato la proclamazione del lutto cittadino, e di esponenti della giunta. Numerose iniziative in programma tra ieri e oggi, collegate al periodo delle festività natalizie, sono stata annullate per rispetto del lutto.

I funerali saranno celebrati domani, martedì, alle 10,30 nella chiesa Madre di Leonforte, nell’Ennese, paese natio della compianta Sauro, dove risiedono i familiari.

(Nella foto di copertina: bandiere a mezz’asta al palazzo di città per il lutto cittadino)