Primo piano Augusta, Irene Sauro muore in incidente sulla Catania-Siracusa. Domani lutto cittadino di

AUGUSTA – Perde la vita nella notte il consigliere comunale Irene Sauro, in un tragico incidente stradale sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo, all’altezza del territorio di Carlentini.

Secondo una sommaria ricostruzione fornita dalla Polizia stradale, intervenuta insieme ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118, la trentanovenne, originaria di Leonforte, si trovava a bordo di una Mercedes Clk, quando intorno alle 3,30 a ridosso di una curva, per cause ancora da accertare, la sua auto è entrata in collisione con un veicolo pesante trasportante agrumi.

Sauro lavorava all’università di Catania per un dottorato di ricerca, era consigliere comunale d’opposizione ad Augusta dal 2015, eletta con una lista civica, poi candidata alle elezioni regionali del 2017 nella lista di centrodestra dei Popolari e autonomisti – Idea Sicilia.

Il sindaco Cettina Di Pietro annuncia che verrà proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, lunedì 23 dicembre. “Ho appreso con dolore la notizia della tragica e prematura scomparsa della professoressa Irene Sauro, consigliere comunale di Augusta – scrive il primo cittadino nella sua pagina social – Nell’esprimere il cordoglio mio e della città, il pensiero va alla famiglia, al compagno e a tutti gli amici a cui porgo le mie più sentite condoglianze. Nella giornata di domani, per rispetto della carica istituzionale, sarà proclamato il lutto cittadino“.