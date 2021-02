Primo piano Augusta, “morsi e colpi di mazza da baseball”: denunciata donna per maltrattamenti nei confronti del compagno di

AUGUSTA – Una donna di 39 anni è stata denunciata in stato di libertà dal locale commissariato di pubblica sicurezza per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del proprio compagno convivente, un uomo di 37 anni.

Sono stati gli stessi poliziotti a intervenire nell’abitazione della coppia, a seguito della segnalazione di una lite in famiglia, e a indagare sull’accaduto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna avrebbe “perpetrato delle violenze fisiche nei confronti del compagno causandogli delle lesioni mediante morsi e colpi inferti con una mazza da baseball“.

La donna non risulterebbe nuova a tali episodi in quanto, già l’anno scorso, le erano state contestate violenze simili ai danni del precedente compagno.

