Primo piano Catania-Siracusa, ripavimentazione rampe svincolo di Augusta. Le uscite alternative di

AUGUSTA – Proseguono i lavori di ripavimentazione della strada statale 114 “Orientale sicula”, la Catania-Siracusa, a carreggiate separate.

Nell’ambito di tali lavori, come rende noto Anas, a partire da lunedì 15 febbraio e per tutta la settimana, si procederà alla pavimentazione delle rampe dello svincolo di Augusta ubicate lungo la carreggiata in direzione Siracusa (nella foto di repertorio in copertina, ndr).

I veicoli provenienti da Catania e diretti ad Augusta potranno utilizzare lo svincolo di Lentini, mentre i veicoli provenienti da Augusta e diretti a Siracusa potranno utilizzare lo svincolo di Sortino.