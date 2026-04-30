Primo piano Augusta, mozione Pd per intitolare il nuovo belvedere Badiazza alla Global Sumud Flotilla di

AUGUSTA – Intitolare il belvedere Badiazza di recente inaugurazione alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale salpata da Augusta lo scorso 26 aprile, per la seconda volta in meno di un anno, alla volta di Gaza (vedi foto di copertina). È la proposta contenuta in una mozione urgente presentata dai consiglieri comunali del Partito democratico, Giancarlo Triberio e Milena Contento, che chiedono all’amministrazione comunale un “gesto di solidarietà concreta” nei confronti della flottiglia radunatasi ancora una volta nel porticciolo turistico sottostante al belvedere.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’iniziativa, formalizzata con una mozione di indirizzo, arriva alcuni giorni dopo la partenza dei convogli italiano e spagnolo della missione internazionale di barche a vela che, dopo avere fatto base logistica ad Augusta, ha lasciato il golfo Xifonio diretta verso Gaza con l’obiettivo dichiarato di portare aiuti umanitari e rompere il blocco navale israeliano.

Nella nota congiunta diffusa dai due consiglieri di opposizione, si spiega di avere avanzato la proposta “in aderenza alla posizione della segreteria nazionale, regionale, provinciale e cittadina, facendosi interprete del comune sentire di questa città di mare crocevia di popoli“.

Triberio e Contento ritengono che la Global Sumud Flotilla sia stata “in queste ore vittima di un disumano atto di pirateria istituzionalizzata“, chiaro riferimento all’azione da parte di unità navali israeliane in acque internazionali poco distanti da Creta. Pertanto sostengono che Augusta, città che ha ospitato due volte la missione umanitaria internazionale, “ha ora il dovere di un gesto di solidarietà concreta a quei giovani pacifisti arrivati qui da tutto il mondo, facendo onore a questa popolazione augustana da sempre accogliente e pacifica“.

Nella mozione, i due consiglieri sottolineano il valore simbolico del luogo scelto per l’intitolazione, evidenziando come il belvedere Badiazza rappresenti, oltre a “un luogo di particolare valore paesaggistico, storico e simbolico per la comunità locale“, in particolare un “luogo di esempio di “pace disarmante e disarmata” che affaccia proprio di fronte al porticciolo da dove sono salpate alcune delle imbarcazioni della flottiglia nella prima e seconda missione umanitaria“.

Secondo i firmatari, inoltre, la Global Sumud Flotilla è “riconosciuta a livello internazionale come iniziativa simbolica di solidarietà, resilienza e difesa dei diritti umani” e dedicare il belvedere Badiazza alla missione rappresenterebbe “un gesto significativo di adesione ai principi di solidarietà internazionale, dialogo e rispetto dei diritti fondamentali“.

Per i due consiglieri dem, l’intitolazione proposta contribuirebbe, in ultima istanza, a “rafforzare il ruolo del Comune quale promotore di valori civici e culturali condivisi“.

La mozione sarà sottoposta, quando verrà calendarizzata, all’esame del consiglio comunale.