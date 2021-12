Primo piano Augusta, Natale 2021, mercatino dell’artigianato e pista di “ghiaccio” in piazza Duomo di

AUGUSTA – Il mercatino dell’artigianato targato “Artigian city”, con le casette in legno che hanno fatto bella mostra di sé a Brucoli in estate, prenderà forma in piazza Duomo e si animerà da venerdì 17 a giovedì 23 dicembre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 22. Nel frattempo è stata già installata, in sinergia con il Comune, una pista di ghiaccio ecologico, che in questi giorni ha attirato la curiosità dei passanti.

La piattaforma bianca è costituita da pannelli sintetici che simulano la scivolosità del ghiaccio, senza però richiedere né acqua né corrente elettrica, ed è percorribile con pattini in linea. L’accesso sarà gratuito mentre è previsto il noleggio a tempo dei soli pattini.

L’associazione catanese “Non solo feste” riporta così in città, nell’ambito del cartellone comunale “Natale ad Augusta”, i caratteristici stand in legno (3×1 metri), ventitré per l’esattezza, che circonderanno la piazza Duomo sui tre vicoli interni. Esporranno artigiani del Siracusano e del Catanese, alcuni augustani, saranno presenti anche creativi e non mancheranno prodotti tipici e food. Due stand saranno riservati ad altrettante associazioni locali, e segnatamente alla fraternita di Misericordia e all’Afi (Associazione delle famiglie confederazione italiana), che si occuperà di allestire la cosiddetta “Casa di Babbo Natale”.

“Siamo contenti di tornare ad Augusta – riferisce il presidente dell’associazione “Non solo feste”, il catanese Francesco Carpino – Mi dicono che storicamente non si è mai fatto un mercatino con le casette in legno in piazza Duomo. Così come era stata la prima volta per Brucoli. Magari prossimamente lo porteremo alla Borgata“.

I suoni che allieteranno le vie del centro storico nella settimana che precede il Natale, in diversi momenti, saranno quelli di due strumentisti augustani, Giovanni Di Mauro al violino (sabato 18 ore 20) ed Emanuele Di Grande con la zampogna “a paro” siciliana, il quale, dopo aver organizzato il primo raduno dei “ciaramiddari” siciliani per sabato 11, percorrerà la via Principe Umberto domenica 19 e giovedì 23 (ore 18). La sera di domenica 19 (ore 20), sul sagrato della chiesa Madre, si prenderà la scena il saggio natalizio dell’accademia “Music is life“.

Nella stessa settimana sarà il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, che ha aperto con una sfilata in centro il cartellone comunale natalizio per la Festa dell’Immacolata, a portare i suoni del Natale anche a Brucoli (domenica 19 ore 10) e alla Borgata (mercoledì 22 ore 18).