Primo piano Brucoli, debutta oggi il primo mercatino dell’artigianato. Con musica e spettacolo, fino all’8 agosto di

AUGUSTA – Parte oggi il primo mercatino dell’artigianato nel borgo marinaro di Brucoli, inserito nel cartellone comunale di eventi “Augusta d’estate”. L’iniziativa chiamata “Artigiani al Castello – Brucoli fest“, concentrandosi nella piazza antistante al maniero aragonese, è dell’associazione etnea “Non solo feste” in collaborazione con “Artigian city“.

Sono già disposti i ventiquattro stand per gli artigiani selezionati, nella forma di casette in legno di 3×1 metri, oltre a uno stand di servizio per la web radio locale Radio Avalos e l’associazione di promozione sociale “Genitori e figli – Unitevi a noi”. Gli artigiani, solo alcuni augustani, provengono in prevalenza dalla provincia di Catania, e ne sono previsti anche tre dal nord Italia.

Inoltre, sono stati coinvolti per le serate domenicali dell’1 agosto e dell’8 agosto musicisti e scuole di ballo locali. Mercoledì 4 e giovedì 5 agosto spazio alla storia, a cura dell’associazione “La Gisira di Brucoli”.

“Siamo contenti di aver portato l’artigianato sulla piazza del Castello – ci riferisce il catanese Francesco Carpino, presidente dell’associazione “Non solo feste” – Ringraziamo l’amministrazione per l’opportunità, gli artigiani che ci hanno seguito con coraggio in questo evento. Ci auguriamo di attrarre persone anche da fuori provincia, avendo grande entusiasmo. Viva l’artigianato, viva Brucoli!“.

Il mercatino artigianale sarà allestito per dieci giorni, da questo venerdì 30 luglio a domenica 8 agosto, dalle ore 18 alle 24. Anche la nuova Ztl stagionale nelle vie principali di Brucoli scatta oggi e sarà in vigore tutti i giorni, fino al 22 agosto, dalle ore 19 alle ore 1. L’inaugurazione dell’evento è prevista per questo pomeriggio, venerdì 30 luglio, alla presenza dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare.

È in particolare l’assessore alle Attività produttive e a Brucoli, Rosario Costa ad aver seguito l’iter amministrativo. Ci dice: “Abbiamo avuto diversi incontri e abbiamo scelto l’associazione di Carpino, che ha realizzato le casette in legno per gli artigiani. L’evento si tiene a Brucoli per rilanciare il borgo marinaro, come da nostro programma amministrativo. Mi auguro che sia un veicolo di rilancio, per la ristorazione e altre attività locali, dato che negli anni passati questo borgo è stato poco attenzionato. Credo che l’iniziativa, se riuscirà, con amministrazione e associazione privata, possa avere un seguito“.