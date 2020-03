Primo piano Augusta, nubifragio, esonda il Porcaria: residenti ex Gisira isolati per ore di

AUGUSTA – Ancora una volta, un nubifragio ha causato l’esondazione del torrente Porcaria. Nel pomeriggio di questo mercoledì, per cui era stata diramata allerta meteo “arancione”, acqua e detriti hanno sommerso il ponticello che collega la contrada Gisira con il resto del territorio augustano.

Nella contrada vicina a Brucoli risiedono stabilmente o per il fine settimana numerosi cittadini non solo augustani. Per via delle limitazioni governative agli spostamenti per l’emergenza Coronavirus, oggi non ci sarebbero state code di autovetture bloccate al rientro da lavoro, come accaduto nei precedenti.

Ma i residenti del villaggio ex Gisira sono ancora una volta isolati per ore, fino a tarda sera, in attesa di aggiornamenti.

Sul posto nel pomeriggio sono giunti vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia municipale, che ha transennato l’accesso, oltre a volontari di protezione civile.