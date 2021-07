Primo piano Augusta, nuovo gruppo consiliare “puntella” la maggioranza di

AUGUSTA – Continuano a scomporsi e ricomporsi i gruppi consiliari a Palazzo San Biagio, ad appena sette mesi dall’insediamento. La novità politica più recente, anticipata da una nota stampa diramata a maggio, vede l’approdo del quinto consigliere “guliniano” tra i banchi della maggioranza. Con il centrista Peppe Montalto (Cantiere popolare), l’amministrazione del sindaco Di Mare può infatti contare in aula su ben 15 consiglieri su 24.

Il nuovo gruppo di maggioranza, anche se si parla al momento di “progetto politico comune“, riunisce i consiglieri comunali Margaret Amara e Biagio Tribulato eletti con la lista civica “Attiva mente” a sostegno di Carrubba sindaco, Maria Grazia Patti e Salvo Serra eletti nella lista “Civica per Augusta” a sostegno di Gulino e appartenenti al movimento “Noi per Augusta” (da aprile federato con la Lega salviniana), e appunto Peppe Montalto eletto nella lista civica “Nuovo patto per Augusta” a sostegno di Gulino e un mese dopo aderente al partito “Cantiere popolare” restando all’opposizione per il primo semestre consiliare.

“Hanno deciso di aderire ad un progetto politico comune che promuova le migliori idee per lo sviluppo della nostra città – si legge nella nota congiunta dei cinque consiglieri – che tratti i temi volti allo sviluppo del lavoro, alla tutela dell’ambiente e alla definizione dei principali progetti, in corso di definizione, come la depurazione delle acque“.

“Detta azione, fatta in sinergia ed a supporto dell’amministrazione Di Mare – sottolineano – intende gettare le basi per un progetto politico che possa guardare anche oltre i confini della nostra città“.

(Nella foto di repertorio in copertina: seduta consiliare, marzo 2021)