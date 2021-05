Primo piano Augusta, incontro tra Lega e Cantiere popolare porta in dote un nuovo consigliere alla maggioranza di

AUGUSTA – “Si è convenuto che è necessario e opportuno rinsaldare le fila del centrodestra in città e collaborare organicamente con l’amministrazione in vista dei prossimi impegni che la stessa sarà chiamata ad affrontare, e per onorare i prossimi impegni elettorali“. Lo si legge in una nota congiunta dei commissari cittadini di Lega Sicilia e Cantiere popolare, rispettivamente Rosario Salmeri e Peppe Garilli.

Che entrambi i partiti facciano parte del centrodestra che guida la Regione non è notizia. Diventano invece rilevanti politicamente i riflessi di questo incontro politico, tenuto “nei giorni scorsi” tra le rispettive “delegazioni cittadine“, in quanto lo scorso novembre a Cantiere popolare ha aderito, oltre l’ex assessore provinciale Nicky Paci, anche il neo consigliere comunale Peppe Montalto (vedi foto di repertorio in copertina, da sinistra: Montalto, Garilli, Paci). Eletto nella lista civica “Nuovo patto per Augusta” a sostegno di Gulino, fino ad oggi tra i dieci consiglieri d’opposizione, adesso è chiamato a “collaborare organicamente” con l’amministrazione Di Mare.

La Lega, attraverso la federazione con il movimento civico “Noi per Augusta” fondato dallo stesso Salmeri, conta su due consiglieri comunali, Maria Grazia Patti e Salvo Serra, eletti anche loro in una delle liste civiche a sostegno di Gulino (“Civica per Augusta”) e già all’insediamento del consiglio entrati nella nuova maggioranza.

L’incontro tra Salmeri e Garilli ha posto “le basi su cui costruire eventuali unioni di intenti e/o collaborazioni tra le due compagini“, e, come scrivono nella nota congiunta, i due commissari cittadini “ritengono possa presupporre anche una eventuale collaborazione in consiglio comunale“.