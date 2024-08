Primo piano Brucoli, tutto pronto per la “1ª sagra del pesce” del borgo marinaro di

AUGUSTA – Il borgo marinaro di Brucoli, frazione di Augusta, sarà protagonista di una ‘tre giorni’ tutta dedicata alla cultura del mare. Nel prossimo fine settimana, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, si terrà, infatti, una manifestazione che intende unire intrattenimento, comunicazione sociale e promozione turistica, attraverso uno dei format tra i più popolari in Sicilia, quello della sagra. Prenderà, infatti, il via la “1ª sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro“, con eventi collaterali quali conferenze e concerti.

“Riscoprire il genius loci, elemento fondante dell’identità culturale di un popolo, vuol dire anche – si legge tra gli obiettivi dell’evento – difendere le nuove generazioni dal rischio di anomia che un’area altamente industrializzata come quella di Augusta inevitabilmente pone“.

Si comincia venerdì prossimo, 30 agosto, alle ore 19, sotto l’ombraia ai piedi di piazza Belvedere, che ospiterà una conferenza dal titolo “Ti racconto Brucoli: la tonnara, storia e ruolo dell’antico borgo marinaro, idee e prospettive“, tenuto da Gianpiero Lo Giudice, presidente dell’associazione storico-culturale “La Gisira di Brucoli“.

Dalla storia alla promozione sui social, per comunicare luoghi e cultura sul filo rosso delle emozioni: alle ore 20 seguirà una seconda conferenza su “Genius loci e comunicazione dell’identità locale”, tenuto dal sociologo dell’Università di Messina, Francesco Pira, insieme al giornalista Giuseppe Cascio. Sarà l’occasione per conoscere e approfondire metodologie e tecniche dei nuovi media, per promuovere nel mondo le potenzialità turistiche del luoghi del cuore. I contenuti delle due conferenze saranno pubblicati su “I quaderni della formazione”, la collana di saggi sulla comunicazione sociale editi dall’Associazione giornalisti radiotelevisivi e telematici (Agirt).

L’apertura ufficiale della “Sagra del pesce” si terrà alle ore 20,30, sul palco di piazza del Castello aragonese, dove interverranno il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, l’assessore comunale al borgo di Brucoli, Valeria Coco, i deputati regionali Carlo Auteri (Fdi), Peppe Carta (Mpa) e Riccardo Gennuso (Fi), l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Salvatore Barbagallo.

Subito dopo, verranno aperti gli stand della sagra, che offriranno i loro servizi per tre sere fino a domenica 1 settembre. Concluderà la prima giornata della sagra lo spettacolo “Il ritorno infelice”, alle origini della cultura siciliana attraverso un percorso di riscoperta storica di musica, poesie e balli, con un concerto finale di “Anima mediterranea”.

Sono annunciati concerti in piazza Castello aragonese anche nel fine settimana, in concomitanza con l’apertura degli stand. Durante le tre serate della sagra, inoltre, saranno presenti gli artisti di strada: trampolieri, mangiafuoco, equilibristi della “Lorys e Lucilla spettacoli” intratterranno i passanti.

“Questo evento lo abbiamo voluto con grande forza – dichiara il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – anche perché il fatto che a Brucoli non si fosse mai realizzata una sagra del pesce mi sembrava una stortura. Così, grazie all’assessore al borgo di Brucoli, Valeria Coco, oltre agli assessori ed ai consiglieri comunali che ci stanno aiutando, la sagra sta diventando una realtà. Peraltro, da qualche mese la Regione ha riconosciuto Brucoli “borgo marinaro”. Partendo da questa solida base, continueremo a lavorare con entusiasmo e determinazione per migliore l’immagine e la vivibilità del nostro meraviglioso borgo”.

“La promozione dei borghi marinari e la loro conseguente valorizzazione rappresentano una fondamentale priorità sulla via dello sviluppo sostenibile – afferma l’assessore comunale al borgo di Brucoli, Valeria Coco – La valorizzazione del Castello aragonese, nato per la protezione dei traffici marittimi, rappresenta il simbolo del lavoro che l’amministrazione comunale intende fare per potenziare e rilanciare economia e cultura marinara. È un obiettivo che perseguiamo, con questa iniziativa, grazie all’apporto della Regione siciliana e, nel particolare, all’impegno dell’assessore Barbagallo e del deputato regionale Riccardo Gennuso”.

Ricordiamo che con decreto del dirigente generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca, datato 17 gennaio 2024, su domanda d’iscrizione presentata dagli uffici del Comune di Augusta, Brucoli è stata inserita nel Reimar, cioè il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari della Regione siciliana, acquisendo ufficialmente la denominazione di “Borgo marinaro di Brucoli“.