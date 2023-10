Primo piano Augusta, ottava stagione a bordo del gommone per diversabili di

AUGUSTA – Si è conclusa l’ennesima stagione dedicata alle escursioni in mare per ragazzi in carrozzina, a bordo del gommone accessibile di Alessandro Settipani.

L’augustano diversamente abile si offre di accompagnare con la propria imbarcazione, ogni estate dal 2015, giovani che non hanno la possibilità di conoscere le bellezze del litorale augustano. “Chi a causa di un trauma o una malattia, vive la propria vita seduto su una sedia a rotelle – ci ricorda – difficilmente può godersi la prospettiva di guardare la costa a bordo di un’imbarcazione”.

Diversi sono gli appuntamenti che Settipani ha dedicato anche quest’anno a chi vive in sedia a rotelle, per godersi una giornata a mare, e in certi casi un bel bagno, partendo dalla baia di Brucoli.

“Quest’anno la stagione è partita in ritardo a causa del brutto tempo nel mese di giugno e ha avuto una pausa a settembre per lo stesso motivo“, ci riferisce con rammarico, considerato che solo la stagione estiva 2020 successiva alla prima ondata della pandemia lo ha fatto desistere.

Il pontile “Mare nostrum”, dov’è ormeggiato il gommone, grazie alla disponibilità del titolare Natale Salvatore Romano e dello staff, è stato dotato di un solarium accessibile sulla spiaggetta, con sedia Job per le docce in autonomia messa a disposizione dallo stesso Settipani.