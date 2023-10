Primo piano Premio “Nicholas Green” a due studentesse augustane di

AUGUSTA – Sono stati consegnati lunedì mattina, al Palazzo Vermexio di Siracusa, i premi agli studenti siracusani risultati vincitori (nove, tra scuole primarie e superiori, per ogni provincia siciliana) del premio “Nicholas Green”.

È l’epilogo dell’edizione 2022-2023 del concorso istituito dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e dedicato al bimbo statunitense di sette anni ucciso durante un tentativo di rapina il 29 settembre 1994, mentre viaggiava con la famiglia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione della Sicilia. I genitori autorizzarono il prelievo e la donazione, salvando la vita di tre adolescenti e due adulti, mentre altri due riceventi riacquistarono la vista grazie al trapianto delle cornee.

Ben due studentesse augustane di scuola secondaria di secondo grado hanno ricevuto il premio consistente in una somma in denaro di 700 euro, destinato ai migliori elaborati sulla solidarietà umana e, nello specifico, sulla questione della donazione degli organi per fini di trapianto. Si tratta di Elisa Caramagno dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, il cui nome era già stato rivelato in estate, e di Beatrice Sicari del Liceo “Megara”.

La cerimonia, alla presenza del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, è stata organizzata dall’Ufficio scolastico provinciale e dall’Aido di Siracusa, rappresentata dalla referente regionale Salvatrice Feccia.

La studentessa del “Ruiz”, Elisa Caramagno frequenta attualmente la 4ªQL del Liceo delle scienze applicate quadriennale, ha vinto con l’elaborato dal titolo “Quando la morte diventa vita” ed è stata accompagnata per l’occasione dalla docente di Lettere, Giusy Panessidi e dalla docente Rosa Anna Bellistri, referente dell’istituto per l’educazione alla salute.

Ad esprimerle i complimenti a nome del “Ruiz”, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, che afferma: “Una giornata emozionante che ha sottolineato la valenza della donazione di organi come grande segno di generosità e solidarietà e al tempo stesso ricordato il gesto di amore che la famiglia Green ha compiuto donando gli organi del piccolo Nicholas. Il Ruiz è in prima fila per promuovere la solidarietà, aderendo ad iniziative lodevoli come la “Giornata del dono” celebrata nel nostro istituto il 4 ottobre, con venti enti di volontariato”.

L’altra augustana vincitrice, Beatrice Sicari attualmente frequenta la 2ªB del Liceo linguistico del “Megara”, è stata accompagnata alla cerimonia dalla docente Jessica Di Venuta, referente liceale per l’educazione alla salute, e dalla docente Nicoletta Privitera, referente del dipartimento di Lettere. Ha ricevuto il premio per l’elaborato dal titolo “Siamo l’amore che ci è stato dato “, un’intervista da remoto all’ex alunna del Liceo, Valeria Ballacchino, la quale, circa sei mesi fa in seguito a una grave malattia neurologica, ha ricevuto un rene dal suocero.

A Siracusa è intervenuta la stessa Ballacchino, per conoscere di persona la giovane intervistatrice e proferire quindi dal podio un commosso messaggio di speranza: “Spero che le mie figlie imparino da mio suocero l’esempio e l’importanza del coraggio e della generosità“.

(Nel collage di copertina: a sinistra Elisa Caramagno, a destra Beatrice Sicari con i rispettivi accompagnatori)