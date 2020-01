Primo piano Augusta, Palajonio inagibile, gara da 1,5 milioni per la ristrutturazione di

AUGUSTA – Il Palajonio, una delle poche strutture comunali per lo sport, è rimasto sfregiato dalle forti burrasche di vento degli scorsi 21-22 dicembre, e ancora oggi risulta inagibile a causa dello strappo al telone di copertura della struttura tensostatica.

Si attendevano da anni i lavori di riqualificazione, su cui stamani l’assessore Giusy Sirena attraverso la propria pagina social ha fatto sapere che “la gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione, per i quali sono stati finanziati 1,5 milioni di euro, è, attualmente, in corso di svolgimento, come previsto nel piano triennale delle opere pubbliche“. Un finanziamento del Credito sportivo, già noto, per un restyling radicale.

L’assessore, precisando che “il giorno dopo il verificarsi dello strappo al telone di copertura, infatti, sul posto, assieme al gestore e ai Vigili del fuoco, erano presenti i tecnici comunali, il responsabile del Patrimonio e l’assessore Sirena, per quantificare il danno e prendere i relativi provvedimenti“, non fornisce al momento una previsione sui tempi per la riparazione del danno ai fini della riapertura dell’impianto, dove vengono disputate gare di campionati regionali di calcio a 5.

Sirena fa sapere, però, che “la mancata corresponsione del canone e il repentino quanto improvviso abbandono dell’immobile da parte del gestore (per cui si sta già provvedendo per le vie legali) hanno pesato sulla possibilità di intervenire più rapidamente, ma gli uffici stanno celermente procedendo per la risoluzione del problema“.