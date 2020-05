Primo piano Augusta, pensionato morto da solo in casa nel centro storico, trovato dopo giorni di

AUGUSTA – È deceduto approssimativamente dai 3 ai 5 giorni prima del macabro ritrovamento. Questa la stima del medico del 118 che ha eseguito l’ispezione cadaverica sulla salma dell’uomo trovato morto in casa ieri pomeriggio.

N.S., pensionato augustano, è deceduto per cause naturali all’età di 82 anni, e viveva da solo al piano terra di un’abitazione dell’Isola, in un ronco su via X Ottobre.

Alcuni vicini, insospettiti dai miasmi provenienti dal ronco, hanno allertato i carabinieri. All’arrivo dei militari, poco dopo le 14 di ieri, il corpo esanime dell’uomo si trovava riverso per terra, nella camera da letto.

Non avendo parenti, la salma è stata presa in carico dai Servizi sociali del Comune e la tumulazione nel cimitero è stata effettuata ieri stesso.

