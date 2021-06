Eventi Augusta, si celebra il 18 giugno l’anno einaudiano: conferenza a palazzo di città. Diretta streaming ore 17,30 di

AUGUSTA – Venerdì 18 giugno alle ore 17,30 nel palazzo di città anche ad Augusta sarà celebrato l’ “anno einaudiano“, per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi, accademico, politico e giornalista, membro dell’Assemblea costituente, economista di fama mondiale e secondo presidente della Repubblica.

Nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” interverrà il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, l’avvocato messinese Giuseppe Benedetto (nella foto di repertorio in copertina, ndr), per una conferenza dal titolo “Conoscere per deliberare – La libertà consapevole nel pensiero di Luigi Einaudi”. Sarà un’analisi della più famosa delle “Prediche inutili”, partendo dall’attualità dell’interrogativo posto dallo statista piemontese secondo cui le decisioni in ambito politico e amministrativo non possono che essere consequenziali alla conoscenza dell’argomento e alla discussione per analizzare ogni aspetto utile a coniugare libertà e responsabilità.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Rotary club di Augusta, presieduto da Ernesto Cannella, gode del patrocinio del Comune di Augusta, che ha concesso l’uso del salone di rappresentanza del palazzo di città, e dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale. Trait d’union tra il club service cittadino e la fondazione è Giuseppe Tringali, chimico augustano, attuale segretario del Rotary club, nominato lo scorso ottobre componente dell’autorevole comitato tecnico scientifico della Fondazione Luigi Einaudi onlus.

La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming anche sui canali de La Gazzetta Augustana.it, sia sul sito Web (sezione Diretta streaming) che sulla pagina Facebook.