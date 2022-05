Primo piano Augusta, pescano ricci di mare in pieno fermo biologico: scatta la multa di

AUGUSTA – Un’autopattuglia della Guardia costiera di Augusta, in servizio di polizia marittima in località Costa Saracena, Baia del Silenzio di Castelluccio, presso l’approdo “Frandanise”, ha individuato stamani e sottoposto a controllo due persone, da poco uscite dall’acqua, mentre si stavano rivestendo dopo aver evidentemente effettuato una battuta di pesca di frodo di ricci di mare.

La loro sacca, contenente circa 300 ricci, è stata sequestrata, e i preziosi echinodermi, ancora vivi, sono stati successivamente rigettati in mare per mezzo dell’unità navale militare Cp 879.

A carico dei due soggetti è stata elevata una sanzione amministrativa pari a circa 2mila euro, in quanto questo tipo di pesca è consentita solo nei limiti di 50 esemplari a persona, e comunque al di fuori dei mesi di maggio e giugno in cui permane il divieto assoluto di cattura per il cosiddetto fermo biologico.