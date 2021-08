Primo piano Augusta, pietre miliari sul lungomare Rossini-Granatello a cura dell’Atletica Augusta di

AUGUSTA – L’Asd Atletica Augusta, ottenute le relative autorizzazioni comunali, ha provveduto a far apporre delle pietre miliari sul marciapiede del lungomare Rossini-Granatello. Il litorale frequentato da runner avrà così l’indicazione della distanza ogni 100 metri sulla lunghezza di 1,2 chilometri.

“Partendo dal Club nautico Augusta fino ad arrivare al ponte Federico II di Svevia – si legge nella nota del sodalizio sportivo neroverde – la comunità augustana che quotidianamente trova il tempo per se stessa recandosi al lungomare per percorrerlo di corsa o camminando, d’ora in poi vi troverà un valido ausilio. Il podista, anche senza velleità di competizione con gli altri, accetta comunque una sfida con se stesso e il passaggio da una pietra all’altra è senz’altro uno stimolo per continuare a fare sempre meglio“.

“L’Atletica Augusta compie tale gesto per promuovere l’attività sportiva a tutti i livelli, certa che essa determini un equilibrio psicofisico capace di migliorare la qualità della vita – si aggiunge – Seguiranno altre iniziative in collaborazione con il Comune di Augusta per rendere sempre più vivo questo spazio prezioso davanti al nostro mare“.

Le pietre miliari sono state inaugurate con una foto di rito degli atleti nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare (vedi foto di copertina, ndr).