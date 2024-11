Primo piano Augusta, posti di blocco, fioccano multe per veicoli con revisione scaduta di

AUGUSTA – Cinque le multe nella sola giornata di ieri per mancata revisione del veicolo, che viene in tali casi sospeso dalla circolazione fino al positivo accertamento delle “condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità”.

È l’esito di un servizio di controllo, con posti di blocco su alcune strade urbane, effettuato in città dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia locale, dopo aver controllato 97 veicoli, identificando 148 persone.

Secondo il codice della strada, la revisione deve essere effettuata entro quattro anni dalla prima immatricolazione della vettura e successivamente ogni due anni: chi non rispetta le scadenze è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 173 euro a 694 euro.

Nel corso dei servizi svolti ieri dai poliziotti del locale commissariato e del reparto prevenzione crimine di Catania, coadiuvati dai vigili urbani, sono state elevate complessivamente 8 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: oltre alle 5 per mancata revisione del veicolo, 2 per mancanza di copertura assicurativa e 1 per mancato uso delle cinture di sicurezza.

(Foto di copertina: repertorio)