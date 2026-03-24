Primo piano Augusta, auto contro palo sul viadotto Federico II: conducente colto da malore di

AUGUSTA – Incidente stradale autonomo nella mattinata di oggi, sul tratto finale del viadotto Federico II in direzione via Colombo.

Un’autovettura ha impattato contro un palo dell’illuminazione pubblica, riportando danni nella parte anteriore. Secondo le prime informazioni, all’origine del sinistro vi sarebbe un malore accusato dal conducente, che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il supporto dell’impianto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto motomontato della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di sicurezza.

Al conducente sono state prestate le cure del caso a seguito del malore, mentre non si registrano ulteriori persone coinvolte nell’incidente.

È stata inoltre attivata la procedura per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino del palo danneggiato, con i costi dell’intervento che saranno a carico dell’assicurazione del veicolo.