Primo piano Augusta, premio “Atleta augustano dell’anno 2021” a Giulia Contento e Giulio Blandino di

AUGUSTA – Si è svolta ieri, in un noto locale alle porte di Brucoli, la cerimonia di premiazione del premio “Atleta augustano dell’anno 2021”. La prestigiosa kermesse sportiva organizzata e promossa dal direttivo e dai soci dell’Unvs (Unione nazionale veterani dello sport), presieduto da Jano Mazziotta, ritorna dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia.

Hanno presenziato all’evento: Elio Gervasi (Stella d’oro del Coni), Sebastiano Solano (delegato provinciale Coni), Pietro Paolo Risuglia e Filippo Muscio (dirigenti nazionali Unvs), Francesco Gaeta (delegato regionale Unvs), Michele Borgia (presidente onorario Unvs Augusta) e Angelo Pasqua (assessore comunale allo Sport).

L’ambito premio di “Atleta augustano dell’anno 2021” è stato assegnato a Giulia Contento e Giulio Blandino della Asd Polisportiva Rari 86 Augusta, della presidente Daniela Cerri e del tecnico Giuseppe Amara. I due giovani talenti si sono laureati, nel marzo 2021 a Firenze, campioni italiani di canoa maratona specialità K2 misto junior metri 15.000.

È stata anche l’occasione per consegnare per la prima volta gli attestati di “Ambasciatore Unvs” a due ex atleti e dirigenti. I premi sono stati assegnati a: Sofia Vinci, mitica ex cestista e dirigente sportiva dell’Enichem Priolo e della nazionale italiana. Vinci, con 74 gare disputate in 12 stagioni, è la cestista siciliana più presente nelle coppe europee.

L’altro attestato di ambasciatore Unvs è stato assegnato a Marcello Blasco, per molti anni alla guida di imbarcazioni di canottaggio della Canottieri Club Nuoto Augusta, vincitore di gare regionali e nazionali. Dal 1987 al 1999 è stato presidente della società che ha annoverato in quel periodo campioni a livello nazionale e internazionale. Ha ricevuto inoltre dal Coni la “Stella di bronzo” al merito sportivo per la carriera dirigenziale.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Blasco, Contento, Mazziotta, Blandino, Vinci)