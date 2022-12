Primo piano Augusta, svelato il programma della “Notte bianca” dei commercianti nel centro storico di

AUGUSTA – Andrà in scena mercoledì 21 dicembre nel cuore del centro storico la sesta edizione della “Notte bianca” promossa dal Comitato commercianti Augusta (Cca), realtà che riunisce circa novanta esercenti operanti nell’Isola.

Il programma dell’evento, inserito nel cartellone comunale “Natale ad Augusta 2022”, si apre con una sfilata lungo la via Principe Umberto tra via Colombo e la via Limpetra, a partire dalle ore 17,30. Le coreografie saranno curate da sette tra scuole di ballo e sodalizi sportivi locali, segnatamente Asd Smash dance studio, Asd S&S Gym center, Asd Sport life, Asd Time dance sport, Asd Oltre la danza, Centro polisportivo Augusta e Asd Athon. È previsto contestualmente anche un flashmob “a sorpresa”.

Sempre alle ore 17,30 si inaugura l’esposizione pittorica degli artisti di “Open art” a cura della presidente Elena Lucca.

Alle ore 18 via agli artisti di strada, in particolare sui trampoli, con le trampoliere della catanese “Compagnia Joculares”, il “Trampolaio matto”, sulle note della “Babbo Natale street band”. Alle ore 18,30 variazione sul tema con altri artisti di strada quali “Miss Magic Bubble”, “Circo Ramingo”, “Circo Equilibrato”, oltre alla locale “Animazione Piccole canaglie”.

Dalle ore 18,30 sono in programma le esibizioni musicali degli allievi delle associazioni musicali augustane “Diapason”, presieduta da Giovanna Passanisi, “Controtempo” di Miky Criscimanna, del duo voce e piano composto da Grace Previti e Gaetano Volpe, del gruppo “Impatto sonoro”.

Musica anche a tarda sera, con il dj set in programma dalle ore 22 in piazza Duomo per far ballare i presenti.

Saranno altresì presenti, lungo il tratto interessato della via Principe Umberto, i gazebo di diverse associazioni di volontariato locali: centro antiviolenza “Nesea”, associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi”, “Teniamoci per mano” onlus, “Il sorriso di Chiara”, “20 novembre 1989 project”, “Il sorriso che vorrei”, Ail, Caritas della chiesa Madre, Rotaract e Interact club di Augusta.

L’evento del Cca, il primo sotto la presidenza di Elena Cimino, si intreccia con altre iniziative inaugurate nei giorni scorsi nell’ambito del cartellone comunale. Saranno in piazza Duomo, fino a venerdì 23, i mercatini di Natale firmati “Artigian city” (associazione catanese “Non solo feste”) con le ventitré casette in legno dedicate ad artigianato, prodotti tipici e food (vedi foto di copertina), iniziativa per la quale il Comune ha impegnato 3mila euro. E sempre in piazza, dal 13 dicembre al 6 gennaio, si potrà pattinare a ingresso libero sulla pista di ghiaccio sintetico, che il Comune ha noleggiato da una ditta melillese per la somma di 14mila euro oltre Iva.