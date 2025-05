Primo piano Augusta, allerta meteo “arancione” e scuole chiuse per il 15 maggio di

AUGUSTA – Scatta l’allerta meteo per l’intera Sicilia di colore “arancione“, con fasi operative di “pre-allarme“, per tutta la giornata di giovedì 15 maggio. Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, come numerosi suoi colleghi siciliani, ha già firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole e non solo.

Secondo l’avviso sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico diramato questo pomeriggio dal dipartimento regionale della Protezione civile, si prevedono precipitazioni “da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati, specie su Sicilia occidentale, meridionale e nord-orientale“. Per quanto riguarda i mari, sono previsti “molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; tendente a molto mosso il Tirreno meridionale“.

Con l’ordinanza sindacale numero 47, “a scopo precauzionale ed a tutela della pubblica incolumità“, ad Augusta è stata disposta, per l’intera giornata di giovedì 15 maggio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, insistenti sul territorio, la chiusura al pubblico della biblioteca “Georges Vallet” e del cimitero comunale e la sospensione del servizio di trasporto disabili per il Csr.