Primo piano Augusta, prevenzione cyberbullismo, vertici territoriali dell’Arma al “Ruiz” di

AUGUSTA – Incontro per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz“, che lo scorso venerdì ha visto in ‘cattedra’ i vertici territoriali dell’Arma dei carabinieri.

Dopo essere stati accolti dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e dalla docente referente scolastica sul tema Rosanna Bellistri, il comandante compagnia, capitano Luca Pisano e il comandante stazione, luogotenente carica speciale Paolo Cassia hanno parlato agli studenti delle classi prime di tutti gli indirizzi di studio.

L’incontro si inserisce tra gli obiettivi dello studio dell’Educazione civica, che, in maniera trasversale, mira a sviluppare il senso di legalità e responsabilità già a partire dalla comunità scolastica.

I due autorevoli rappresentanti dell’Arma hanno affrontato temi quali rispetto delle regole, di sé e degli altri, bullismo, cyberbullismo e i rischi legati all’uso dei social network. Particolare attenzione è stata dedicata alla pubblicazione di foto e dati sensibili su tali canali telematici e alle conseguenze psicologiche e penali che ne possono derivare.

Gli argomenti affrontati hanno suscitato molto interesse negli studenti, come dimostrato dalle domande che poi questi hanno rivolto ai militari.

“L’iniziativa è stata non solo un’occasione per far conoscere l’Arma e il lavoro fondamentale che svolge per la tutela del nostro territorio e la sicurezza dei cittadini – si legge in una nota della scuola – ma ha rappresentato anche un’opportunità per preparare i giovani a diventare cittadini consapevoli e artefici di una società giusta e rispettosa. Un dialogo costruttivo su tematiche di attualità, un ponte per costruire con i giovani un rapporto di fiducia e per sensibilizzarli sulla legalità“.

Gli incontri nell’ambito dell’Educazione civica al “Ruiz” proseguiranno nei prossimi giorni con un appuntamento dedicato al tema della dipendenza da droghe e alcol.