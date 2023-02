Primo piano Isab Lukoil di Priolo, incendio nell’impianto sud: un operaio ustionato di

PRIOLO GARGALLO – Si è sviluppato un incendio, nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, in uno degli impianti della raffineria sud di Isab Lukoil. Il bilancio è di un operaio ferito, che avrebbe subito ustioni gravi.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti nell’impianto 1000, unendosi alle squadre aziendali, già operative, per le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’impianto, in fase di conclusione nella notte.

Il dipendente ustionato, di cui non sono ancora note le generalità, è stato trasportato con elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.