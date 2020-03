Primo piano Augusta, primi ricoveri al Covid center del Muscatello. Il sindaco sui casi positivi: “Soltanto uno, in isolamento domiciliare” di

AUGUSTA – Il Covid center per pazienti non gravi affetti da Coronavirus è stato attivato in questi ultimi giorni nei locali della Chirurgia (reparto “provvisoriamente” accorpato all’ospedale di Lentini), al primo piano del vecchio padiglione, del “Muscatello” (nella foto di copertina).

Secondo alcune fonti sanitarie, sarebbero sei i pazienti affetti da Coronavirus già trasferiti da altri nosocomi della provincia a fronte dei 14 posti letto che garantisce il reparto d’emergenza allestito per la pandemia. “Al momento la situazione è sotto controllo“, ci risponde il sindaco Cettina Di Pietro, la quale preannuncia che, in merito al percorso dedicato che evita la promiscuità con altri reparti, richiederà all’Asp “maggiori e migliori precisazioni (qui le ultime rassicurazioni, ndr), anche chiedendo sostanzialmente quello che è stato l’atto interno con il quale sono state stabilite la distribuzione dei posti letto e la modalità di intervento in questo caso di emergenze“.

Tra i pazienti del nuovo Covid center, comunque, non c’è il primo augustano risultato positivo il 18 marzo nella tenda esterna pre-triage del “Muscatello”. Il soggetto era rientrato dal Nord pochi giorni prima, autosegnalandosi sul sito della Regione, poi dall’esito positivo del tampone rinofaringeo si trova in isolamento domiciliare e le sue condizioni sarebbero in miglioramento, mentre, come da protocollo attivato, sono monitorati dalla stessa vigilanza sanitaria i soggetti con cui era entrato in contatto. “Confermo che in questo momento c’è soltanto un caso, in isolamento domiciliare, che è risultato positivo e le condizioni di salute non si presentano gravi“, ci riferisce solo oggi il primo cittadino.

In un comunicato diramato dall’Asp, alle ore 13 di questa domenica, si danno le prime informazioni ufficiali su come si sta configurando il Piano Covid aziendale in provincia. “L’Azienda ricorda che per la gestione dell’attuale grave emergenza, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali – si legge – ha messo in atto il programma per la creazione dei Covid Center con l’individuazione per le zone nord e sud della provincia degli ospedali di Augusta e Noto, oltre alla palazzina distaccata dell’ospedale Umberto primo nel capoluogo“.

Quanto allo scetticismo espresso da una parte della politica locale sulla dichiarata “provvisorietà” del trasferimento del reparto di Chirurgia, l’Azienda fornisce “la rassicurazione, rispetto alle immotivate preoccupazioni da più parti manifestate, che una volta finita l’emergenza tutto tornerà ovviamente come prima nel rispetto di quanto già stabilito con la nuova rete ospedaliera“. Rassicurazione a noi ribadita dal sindaco Di Pietro: “Quella che è stata adottata in questo momento è soltanto una disposizione che riguarda la necessità di fronteggiare la situazione di emergenza, ma Chirurgia come gli altri reparti previsti nell’atto aziendale delle rete ospedaliera rimangono tali, perché quello è l’atto ufficiale che c’è in questo momento“.

“Alle perplessità manifestate sulla stampa, inoltre, in ordine alla possibilità di creare i Covid Center nelle strutture private accreditate – aggiunge l’Asp – le stesse non hanno dato tale disponibilità ma si sono impegnate a ricevere gli utenti ordinari per consentire di liberare posti negli ospedali pubblici“.