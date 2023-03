Primo piano Augusta, principio d’incendio sul pullman, autista e passeggeri scendono allo svincolo autostradale di

AUGUSTA – Un pullman si è dovuto fermare a causa di un presumibile principio d’incendio, sulla corsia di emergenza dell’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo, in prossimità dello svincolo di Augusta. Per fortuna, non risultano danni a persone.

Secondo una prima ricostruzione, osservato del fumo proveniente dal vano motore, intorno alle ore 16, l’autista ha fermato il mezzo (di un’azienda di trasporto privata) e le diverse decine di passeggeri sono scese sul ciglio della carreggiata autostradale.

Sono intervenuti due automezzi dei vigili del fuoco, uno da Lentini e un’autobotte pompa da Siracusa, per mettere in sicurezza il pullman, mentre una pattuglia della Polstrada di Lentini ha assicurato che tali operazioni non interferissero con il traffico veicolare.