Primo piano Incidente sull’autostrada Catania-Siracusa, sei feriti e lunghe code vicino allo svincolo di Augusta di

AUGUSTA – È di sei feriti non gravi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di questa domenica lungo l’autostrada Catania-Siracusa, in direzione sud. Il sinistro, che ha coinvolto tre automobili, si è verificato pochi chilometri prima dello svincolo di Augusta, su un tratto di carreggiata dove la circolazione è rimasta a lungo rallentata.

Le cause e la dinamica dell’impatto sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia stradale di Lentini, insieme a più ambulanze del servizio 118 che hanno prestato soccorso ai feriti.

Tutti i coinvolti, secondo quanto si apprende, sono stati trasferiti per accertamenti all’ospedale “Muscatello” di Augusta, dove le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Durante le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e di messa in sicurezza della sede stradale, si sono formate lunghe code e rallentamenti in direzione Siracusa, con traffico fortemente rallentato per oltre un’ora a partire dalla galleria Filippella.

(Foto di copertina: repertorio)