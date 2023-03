Primo piano Augusta, progetto di riuso e due donazioni private al “Costa” abbelliscono area verde del Polivalente di

AUGUSTA – L’ingresso di una scuola è come il biglietto da visita, racconta qualcosa di chi abita quei luoghi e li respira quotidianamente. La scuola dell’infanzia del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, con lo spirito di rendere il giardino del plesso Polivalente più accogliente, ha dato vita al progetto “Natur…arte“.

Il lavoro della docente referente Giovanna Musumeci e delle insegnanti Adriana Giudice, Giuseppina Commendatore, Giovanna Passanisi, Antonella Lo Re e Nunzia La Rosa, ha permesso di trasformare l’area verde in un luogo colorato e giocoso. In poco tempo e con materiale di riuso hanno preso vita due alberi, uno con delle cassette di frutta e uno della pace. Pittura e buona volontà hanno così restituito allegria agli arredi esterni.

A queste opere di creatività si sono aggiunti dei doni di due realtà private augustane: la società di comunicazione di Filippo Zanerolli e la fondazione “Famiglia Giuseppe Catalano” onlus. La prima ha donato l’insegna e delle sagome di alunni in rosa e in azzurro, mentre la fondazione ha acquistato delle casette gioco. La fondazione Catalano, che ha tra le sue finalità il supporto ai più piccoli, ha reperito i fondi per l’acquisto delle casette grazie alla vendita di prodotti realizzati con un laboratorio di riciclo creativo e solidale.

All’esito del progetto nelle scorse settimane, la dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo ha commentato: “La scuola dell’infanzia è la prima esperienza di scuola per i bambini e il ricordo del primo giorno resta per tanto tempo impresso nella loro mente. Rendere quanto più accogliente l’ambiente dove i bambini affrontano per la prima volta il distacco dai genitori per immergersi in una dimensione istituzionale è un modo di rendere più piacevole quel momento. Ringraziamo queste due realtà augustane per la sensibilità e l’attenzione verso i nostri alunni più piccoli“.