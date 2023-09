Primo piano Augusta, presentazione “Lamis project”, progetto di ricerca archeologica targato Ispc-Cnr e Soprintendenza di

AUGUSTA – Si chiama “Lamis project” il recente progetto di ricerca archeologica per il territorio di Augusta che sarà presentato, per la prima volta in città, venerdì 29 settembre alle ore 18 nella “sala del consiglio” della Banca agricola popolare di Ragusa, in via Principe Umberto, a cura dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche (Ispc-Cnr) e della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa.

Grazie all’accordo stipulato lo scorso marzo tra i due enti organizzatori, il “Lamis project” (acronimo che sta per “Megarian landscape and heritage project“) ha dato avvio a una nuova stagione di ricerche archeologiche nel territorio, “un’area – si legge nella nota stampa di lancio – che conserva un patrimonio culturale di alto valore e forte complessità ma che è stata anche profondamente trasformata dalle infrastrutture industriali e antropiche“.

Le indagini in corso, coordinate dall’archeologo augustano Giuseppe Cacciaguerra (Ispc-Cnr) e da Alessandra Castorina (Soprintendenza di Siracusa), stanno “mettendo in campo metodologie classiche della ricerca archeologica e sistemi digitali e diagnostici con l’obiettivo di ricostruire lo sviluppo diacronico del paesaggio e delle dinamiche insediative e di migliorarne la gestione e la fruizione“.

Secondo le prime informazioni acquisite da La Gazzetta Augustana.it, si tratta, per quanto concerne l’archeologia dei paesaggi, di un’attività di ricognizione per realizzare cartografie aggiornate dei siti conosciuti e sconosciuti del territorio di Augusta, mentre nell’ambito delle indagini di archeologia urbana prevede un focus sull’Isola (nella foto di copertina), al fine di identificare il patrimonio archeologico nel suo complesso, senza limiti cronologici, incluso quello nel sottosuolo non ancora studiato.

L’evento in programma venerdì prossimo, patrocinato dal Comune di Augusta e in collaborazione con la Banca agricola popolare di Ragusa, prevede, dopo l’indirizzo di saluto di Nico Saraceno in rappresentanza dell’istituto bancario ospitante, i saluti istituzionali del soprintendente di Siracusa Savi Martinez, della direttrice Ispc-Cnr Costanza Miliani, del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla cultura Pino Carrabino. Quindi si procederà con la presentazione dei risultati delle attività di ricerca archeologica condotte recentemente nel territorio grazie alle relazioni di Alessandra Castorina e di Giuseppe Cacciaguerra, che descriveranno in dettaglio le metodologie applicate, le scoperte e le prospettive future del progetto.