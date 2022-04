News Augusta, “Quo vadis?”, per i liceali orientamento al lavoro nella Capitaneria di porto di

AUGUSTA – Un ulteriore incontro in presenza nell’ambito del progetto di orientamento in uscita “Quo vadis?”, tenuto lo scorso 8 aprile nell’auditorium comunale insistente sulla cittadella degli studi. Le docenti referenti Barbara Morbelli e Lia Passanisi hanno organizzato, per le quinte classi dei quattro indirizzi del Liceo “Megara”, un’iniziativa per far conoscere agli studenti il Corpo delle Capitanerie di porto, incontrando il capitano di fregata Alberto Boellis, capo servizio operativo e ufficiale superiore addetto alle relazioni esterne della Guardia costiera di Augusta.

“Il Liceo si prefigge di formare i propri studenti, prestando particolare attenzione al nostro territorio – si legge nella nota della scuola diretta da Renato Santoro – e, per questo motivo, nel percorso di orientamento, è un momento fondamentale conoscere una delle istituzioni più importanti del nostro territorio“.

Il capitano di fregata Alberto Boellis ha illustrato con grande passione e competenza le opportunità di formazione e lavoro che la carriera in un corpo della Marina militare può offrire ai ragazzi e alle ragazze. Ha poi invitato gli studenti alla riflessione sul ruolo delle forze armate in momenti storici particolari, come l’attuale, accennando altresì un’analisi geopolitica sulla guerra in Ucraina.

“È sempre un momento emozionante per il nostro Liceo incontrare rappresentanti delle Forze armate – si conclude nella nota del “Megara” – e siamo lieti di aver ospitato il comandante Boellis, che ringraziamo vivamente“.