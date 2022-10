News Augusta, Renato Giummo nuovo presidente del Kiwanis club. Succede a Gaetano Paolo Russotto di

AUGUSTA – Si è tenuta sabato scorso, 15 ottobre, la tradizionale cerimonia del “passaggio della campana” al Kiwanis club di Augusta tra il presidente uscente Gaetano Paolo Russotto, ammiraglio in congedo, e il subentrante Renato Giummo, ingegnere (nella foto di copertina).

Il nuovo comitato direttivo del club di servizio per l’anno sociale 2022-23 è così composto: segretaria Silvia Rita Feccia; past presidente Gaetano Paolo Russotto; vice presidente Domenico Morello; tesoriere e presidente eletto Giuseppe Russo; consiglieri Salvatore Cannavà, Francesco Rattizzato, Sebastiano Tempio, Luca Vita, Emilena Iacieri delegata anche quale cerimoniere; addetto stampa Antonello Forestiere.

Alla cerimonia hanno presenziato quali autorità kiwaniane il luogotenente governatore della Divisione 3 Sicilia sud est, Francesco Nicastro, e il segretario del Distretto Italia-San Marino, Carlo Assenza. Hanno preso parte alla cerimonia il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare e il tenente di vascello Luca Giuseppe Ciffo in rappresentanza del contrammiraglio Andrea Cottini, comandante Marisicilia.

Nel corso della serata si è anche tenuta la cerimonia di apertura del Kiwanis club di “Priolo Gargallo, Melilli e Monti Climiti“, diretto anche per questo secondo anno sociale anno dopo la sua costituzione a cura del club di Augusta dal presidente Sebastiano Gulino.

Nel suo discorso di commiato, il presidente uscente Russotto ha ripercorso le varie attività svolte nel corso dell’anno sociale, evidenziando quelle in favore delle scuole di Augusta, con ripetuti eventi in materia di lotta al bullismo e sicurezza stradale. Il presidente entrante Giummo ha anticipato che il nuovo anno sociale svilupperà i suoi programmi all’insegna della cultura, dell’arte e della storia e soprattutto dell’amicizia e del piacere di stare assieme tra i soci. “Sono tante le iniziative che cercheremo di attuare in tal senso – ha detto Renato Giummo – e l’impegno civile ci vedrà confrontare su problematiche di assoluta importanza: i trapianti di organi, l’impegno per i bambini e all’infanzia abbandonata, i giovani e l’istruzione scolastica, l’informazione e prevenzione sulle devianze giovanili”.

In conclusione, il luogotenente governatore della Divisione kiwaniana, Francesco Nicastro ha rivolto parole di augurio e di forte incitamento al club cittadino perché possa “continuare a ben operare per la comunità, forte della lunga esperienza nel servizio verso i bambini e la gioventù per conseguire risultati più grandi offrendo una sempre maggiore e positiva immagine esterna del Kiwanis nei confronti dell’opinione pubblica“.