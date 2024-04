Primo piano Augusta, biblioteca comunale all’anno zero: criticità e proposta di riqualificazione di

AUGUSTA – La biblioteca comunale “Georges Vallet” si trova all’anno zero. È ciò che emerge dall’analisi dell’esistente commissionata agli uffici dell’ottavo settore, per arrivare a una proposta di riqualificazione, con annesso il nuovo logo, approvata ieri con delibera di giunta.

La biblioteca ha sede dal novembre del 2012 al piano terra del palazzo di città, accanto all’Urp, con ingresso da via Principe Umberto 89 (vedi foto di repertorio in copertina), e dispone di un patrimonio librario di oltre 33mila documenti.

L’assessore competente Pino Carrabino (nella foto all’interno insieme ai dipendenti del settore) rende noto che è oggetto di “un intervento di riallestimento e riordino del patrimonio librario con nuovi servizi per l’utenza“, in vista della riapertura al pubblico prevista per martedì 23 aprile alle ore 10 nel contesto della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, per poi arrivare alla nuova edizione del “Maggio dei libri” promosso dall’Assessorato alla cultura, sport, tradizioni e promozione del territorio in collaborazione con l’Assessorato alle politiche dell’istruzione.

“Dopo diversi lustri – dichiara l’assessore Carrabino – la nostra biblioteca è stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria diretti dall’architetto Fabio Pino con il ripristino degli intonaci ammalorati e la tinteggiatura delle pareti. Gli impiegati dell’ottavo settore del Servizio cultura e biblioteca, Enza Torre, Simona Sirugo e Mauro Farina con la direzione della dirigente Lilli Passanisi, hanno curato la spolveratura del patrimonio librario con la nuova collocazione e lo scarto periodico“.

Adesso l’amministrazione Di Mare ha preso atto che, nella migliore delle ipotesi, la fruibilità del servizio non è al passo con l’epoca del digitale.

Nel documento, redatto da personale dell’ottavo settore e approvato dalla giunta, vengono messe nero su bianco le criticità: “scarsa visibilità e riconoscibilità della biblioteca“; una “eccessiva quantità di libri esposti” a fronte di “un mancato svecchiamento delle collezioni che ormai da decenni non viene praticato“; l’assenza di un “piano di comunicazione“; la necessità di “redigere una Carta dei Servizi adeguata ai minimi standard per una biblioteca pubblica, ad oggi non conforme” e l’assenza di una “Carta delle Collezioni funzionale ai piani annuali di acquisizione libraria“; “l’inventariazione, la catalogazione, la collocazione e la manutenzione dei volumi è incompleta e soprattutto legata ad un sistema ormai obsoleto di gestione dei dati“; “dal 2016 la biblioteca non risulta più inserita nel Servizio bibliotecario nazionale (Sbn), la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero della Cultura“.

Su tutte le criticità rilevate, la biblioteca, “non dispone di strumenti informatici per la consultazione e la ricerca del materiale librario” e “negli ultimi 5 anni, dimostra un trend in calo per quanto riguarda gli ingressi“, trovandosi peraltro in locali che richiedono “azioni di ammodernamento e manutenzione degli spazi” in particolare per la “presenza di umidità negli ambienti e malfunzionamento degli impianti di areazione“.

Nuovo logo della biblioteca comunale “Georges Vallet”

Nell’articolata proposta di riqualificazione esitata dall’ottavo settore, definendo tempi e azioni attraverso il “diagramma di Gantt”, si evidenzia che “il criterio informatore di qualsiasi futuro intervento sarebbe quello di fare della biblioteca non solo uno spazio dedicato alla lettura, all’esposizione e al prestito di libri, ma anche e soprattutto, un luogo di cultura, di coesione sociale, inclusione e spazio che fornisce servizi finalizzati alla promozione della lettura, alla formazione, alla ricerca dell’informazione e allo sviluppo della creatività e della socializzazione sul territorio“.